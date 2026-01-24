Rusia denuncia que un ataque ucraniano mató a tres sanitarios en una ambulancia

Tres trabajadores sanitarios que se desplazaban en una ambulancia identificada han muerto este sábado en un ataque ucraniano, según han informado las autoridades rusas.

De ello ha dado cuenta la portavoz del ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Sajarova, quien ha denunciado "el crimen bárbaro" del ejército ucraniano al tiempo que ha recordado que estos ataques están prohibidos por las leyes internacionales.

Es por ello que ha pedido una "evaluación objetiva" por parte de los organismos internacionales pertinentes "de este y otros crímenes" cometidos por Kiev.