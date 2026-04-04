Rusia evacúa a su personal de la central de Irán atacada

El director general de la compañía energética rusa Rosatom, Alexei Likachev, ha confirmado a la agencia TASS que ya ha comenzado la evacuación de sus 200 empleados que trabajan en la central nuclear de Irán que ha sido atacada hace unas horas por aviones estadounidenses e israelíes.

Según su criterio, ahora mismo los acontecimientos se están sucediendo de acuerdo con el pronóstico "más desfavorable" y resulta imposible garantizar la seguridad de sus trabajadores.

Así, la primera remesa de empleados de Rosatom que están siendo evacuados de la central nuclear de Bushehr ya se encuentran en autobuses rumbo a la frontera con Armenia y se espera que los procedimientos de evacuación hayan terminado en un plazo "de dos a tres días".

"La probabilidad de un incidente nuclear va en aumento y sucesos como el de hoy pueden acabar conllevando una catástrofe regional con consecuencias a largo plazo", ha advertido Rosatom.