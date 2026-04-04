Nuevos ataques a una central nuclear y un área petroquímica en Irán

Las autoridades de Irán han denunciado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido, y la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, de momento sin víctimas.

"Debido a la onda expansiva y a la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central resultó dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física falleció en el acto", ha informado la agencia semioficial de noticias Tasnim, que apunta que el funcionamiento de las instalaciones no se vio afectado.

Se trata del cuarto ataque contra esta central desde el comienzo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Al respecto de este incidente, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha expresado su "profunda preocupación" y ha reiterado que las centrales nucleares o las zonas aledañas "nunca" deben ser atacadas, pues "los edificios auxiliares pueden contener equipos de seguridad vitales".

En cuanto a la petroquímica, el bombardeo ha sido confirmado a la agencia Mehr, si bien todavía no está claro el alcance de los daños.