Rusia expresa dudas sobre la continuidad de la frágil tregua con Ucrania

Rusia ha expresado dudas ante el deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prorrogar la tregua de tres días con Ucrania durante la celebración del Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

"(La esperanza de Trump de una extensión) es infundada. Uno puede tener esperanzas, pensar: ¿Por qué no? Y contribuir a ello, pero esto no depende solo de él, sino también de las demás partes", ha indicado el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Ushakov también ha informado de que los preparativos para un nuevo intercambio de prisioneros ya estaban en marcha "incluso antes de que se anunciara este alto el fuego". "Entregamos listas a la parte ucraniana, pero no obtuvimos respuesta", ha lamentado.

El asesor presidencial ruso ha reconocido que el proceso de intercambio de prisioneros "llevará tiempo", y ha dejado claro que por el momento solo hay sobre la mesa un alto el fuego, no una nueva ronda de negociaciones con la delegación ucraniana.

Sin negociación por ahora

"Nadie ha hablado de negociaciones; por ahora hay una pausa y no se ha llegado a ningún acuerdo sobre la próxima ronda", ha dicho, agregando que las negociaciones "probablemente se reanudarán" en algún momento, si bien no ha querido ofrecer un cronograma concreto.

Esto se produce después de que el inquilino de la Casa Blanca se pronunciase a favor de una "gran extensión" del alto el fuego y asegurase ante la prensa que planea hablar por teléfono nuevamente con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski.

Tregua inexistente

La fragilidad de la tregua anunciada por el propio Donald Trump ha quedado de manifiesto apenas unas horas después de su inicio. El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado hoy que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo violaciones generalizadas del alto el fuego en vigor con ataques a posiciones militares en territorio ruso, a los que Moscú está respondiendo en consecuencia.

"Ucrania está violando el alto el fuego y las fuerzas armadas ucranianas han lanzado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales", anunció el sábado el Ministerio de Defensa ruso.

Concretamente, Rusia denuncia ataques ucranianos contra las regiones de Tula, Kaluga, Smolensk, Oryol, Moscú, Voronezh, Rostov, Ryazan, Lipetsk, Bryansk, Bélgorod y Kursk", además de bombardeos adicionales sobre Crimea, que las fuerzas rusas ocupan desde 2014.

Según el Ministerio de Defensa, durante el alto el fuego, "las fuerzas armadas ucranianas llevaron a cabo 1.173 ataques contra posiciones de tropas rusas utilizando artillería, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, morteros y tanques, y realizaron 7.151 ataques utilizando drones".

"Se registraron un total de 8.970 violaciones del alto el fuego en la zona de operaciones militares especiales", concluye el comunicado. Rusia ha confirmado que ha lanzado ataques de respuesta "a las violaciones del alto el fuego" con "ataques de represalia contra posiciones de lanzamiento múltiple de cohetes, artillería y morteros". Hasta el momento Ucrania no se ha pronunciado sobre estas acusaciones ni sobre el contraataque ruso