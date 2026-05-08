Trump anuncia tres días de tregua entre Rusia y Ucrania
guerra en Ucrania
"Yo hice directamente la solicitud", reivindica Trump, y agradece a Putin y Zelenski que hayan aceptado
El presidente de Estados Unidos acaba de anunciar un alto el fuego de tres días, entre mañana y el lunes, entre Rusia y Ucrania, al que acompañará un intercambio de un millar de prisioneros por cada bando.
"Yo hice directamente la solicitud, y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y por parte del presidente Volodimir Zelenski", ha publicado Trump a través de sus redes sociales.
Después de dos treguas declaradas unilateralmente por Kiev y por Moscú que no fueron respetadas, el inquilino de la Casa Blanca ha deseado que esta medida contribuya al "principio del fin" del mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, una contienda que está siendo —ha incidido— "muy larga y sangrienta".
En todo caso, ha recordado que prosiguen los contactos con ambas partes con el objetivo de devolver la paz al flanco este de Europa. "Cada día estamos más cerca de lograrlo", ha apuntado sobre una guerra que sobrepasa ya los cuatro años y que deja tras de sí enormes daños tanto humanos como económicos.
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