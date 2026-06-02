Rusia recrudece los ataques contra Ucrania: al menos 13 muertos y más de 100 heridos en una noche

Al menos trece muertos y más de un centenar de heridos en una nueva noche de duros ataques de Rusia en territorio de Ucrania.

Solo en la capital, fueron cuatro las personas que perdieron la vida y más de sesenta resultaron heridas. Durante la madrugada, hasta 29 ubicaciones de la capital fueron blanco de los ataques de Moscú, que apuntó contra edificios de viviendas y un inmueble asociado al ministerio de Interior.

"El principal objetivo del ataque ha sido Kiev", han indicado las autoridades del país ucraniano, que han cifrado en más de setenta los misiles lanzados por orden del Kremlin en este último ataque, junto con más de 650 drones. Pese a que el grueso de los vehículos no tripulados fueron derribados por las defensas antiaéreas, más de una treintena de misiles lograron impactar.

En paralelo, en Dnipró fallecieron nueve personas, entre las cuales hay un niño, y otras 35 han sido heridas. El resto de los heridos se distribuyen entre Járkov y Kamianske, mientras en otros puntos de las provincias de Mikolaiv, Sumi, Poltava, Chernígov y Zaporiyia se han registrado daños materiales.

El "ataque masivo" por tierra, mar y aire ha sido confirmado por el ministerio de Defensa de Rusia, que ha asegurado que su objetivo eran empresas de la industria bélica, así como bases militares e instalaciones de infraestructura de combustible y transporte usadas por las fuerzas armadas ucranianas.

"Los objetivos del ataque han sido alcanzados. Todos los objetivos designados han sido golpeados", ha reivindicado el gobierno del país soviético.