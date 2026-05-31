Ucrania ataca una de las principales refinerías rusas de la región del Volga

El ejército de Ucrania ha atacado esta madrugada la gran refinería de Saratov, en el oeste de Rusia, considerada como una de las plantas de procesamiento de petróleo más importantes de la región del Volga.

Tras el ataque, las autoridades rusas han confirmado daños materiales en las instalaciones como consecuencia de un incendio de grandes proporciones.

La refinería, que opera la petrolera Rosneft, procesa al año siete millones de toneladas de petróleo y produce "gasolina, diésel y otros combustibles" que, denuncia el Estado Mayor ucraniano, están siendo empleados por el ejército ruso durante la guerra.

Los ataques a la infraestructura energética forman parte de la nueva estrategia definida por Kiev a raíz de que Moscú intensificase sus ataques contra la población civil ucraniana.