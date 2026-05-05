Un ataque con drones de Ucrania causa un incendio en una de las mayores refinerías de Rusia

Las autoridades de Rusia han denunciado que un ataque con drones procedentes de Ucrania han provocado un incendio en una de las mayores refinerías de petróleo del país, ubicada en Leningrado.

Sin tener que lamentar víctimas del ataque, el gobernador de la región, Alexander Drozdenko, ha dado cuenta de que el fuego está ya prácticamente extinguido.

Y después de apuntar que Leningrado fue objetivo esta madrugada de casi una treintena de drones ucranianos, en el total del país la cifra alcanza los 289 sumando las regiones de Moscú, Briansk, Bélgorod, Vorónezh, Kursk, Kaluga, Smolensk, Oriol, Tver, Tula, Riazán, Pskov, Nóvgorod, Leningrado, Rostov, Volgogrado, Tartaristán, Krasnodar, el mar de Azov y la península de Crimea, cuya anexión por Rusia en 2014 no ha sido reconocida internacionalmente.