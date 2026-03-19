Rutte admite conversaciones en la OTAN sobre Ormuz, mientras varios países se abren a ayudar a EEUU

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha admitido que existen conversaciones en el seno de la Alianza Atlántica sobre cómo abordar de "la mejor forma" el bloqueo del estrecho de Ormuz, esgrimiendo que es "inaceptable" que esta vía marítima "crucial para la economía mundial" esté cerrada.

“Encontraremos una solución", ha asegurado en rueda de prensa en la que ha asegurado que "todos" están de acuerdo en que es importante que Teherán no obtenga capacidad nuclear.

“Lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es degradar esa capacidad de Irán, y creo que eso es muy importante para la seguridad europea y para Oriente Próximo. También es vital para el propio Israel, porque un Irán nuclear habría supuesto potencialmente una amenaza directa para su futuro", ha concluido el exmandatario neerlandés.

Varios países colaboran

En este sentido, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón han expresado a través de un comunicado conjunto su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

Después de la negativa global recibida por Trump la semana pasada, ahora estos seis países "condenan en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el golfo Pérsico", así como los bombardeos contra "instalaciones de petróleo y gas" y el "cierre de facto del estrecho de Ormuz".

Es por ello que expresan ahora su disposición a "contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho".