Rutte respalda a Trump: "Está haciendo un mundo mejor"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido la "crucial" operación emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán a pesar de las dudas que suscita, incluso entre la población estadounidense, dado que está haciendo del mundo un lugar "más seguro" contra la "amenaza existencial" que representa, desde su punto de vista, el programa nuclear y de misiles iraní.

"Sé que hay mucho debate sobre si esta campaña del presidente contra Irán era necesaria, y déjenme decirles que sí lo es: es crucial que el presidente y Estados Unidos hagan esto para eliminar la capacidad nuclear y la capacidad de misiles balísticos de Irán, porque representan una amenaza", ha indicado en una entrevista con Fox News.

Rutte no ha abordado las críticas de Trump contra la Alianza Atlántica, a cuyos países el presidente estadounidense describió esta semana como unos "cobardes" por negarse a apoyar una misión naval para desbloquear el estrecho de Ormuz, pero sí ha respaldado el factor sorpresa de atacar en plenas negociaciones nucleares.

"Entiendo perfectamente por qué Estados Unidos no pudo compartir esta información con sus aliados, ya que eso habría impedido el efecto del primer ataque, y siempre existía el riesgo de filtraciones", ha secundado.

A posteriori, en otra entrevista con la cadena NBC ha vuelto a argumentar que el programa nuclear y de misiles iraní representaban "una amenaza existencial para Israel, una amenaza para la región, una amenaza para Europa y para el mundo entero".

"Que el presidente Trump haga esto es crucial. He visto las encuestas, pero realmente espero que el pueblo estadounidense lo apoye porque lo está haciendo para que el mundo entero sea más seguro", ha manifestado en relación a las elecciones de medio término.