Salvador Illa y Yamandú Orsi abren una vía de colaboración entre Catalunya y Uruguay

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, han mantenido el pasado fin de semana un encuentro en Barcelona en el que han explorado nuevas “vías de colaboración” entre ambos territorios.

La reunión se celebró en el marco de la IV Reunión en Defensa de la Democracia y de la Global Progressive Mobilisation, que tuvo lugar en la capital catalana y que reúnió a líderes internacionales con agendas políticas de corte progresista.

Según fuentes del Govern, el encuentro se desarrolló en un clima cordial, en el que ambos dirigentes intercambiaron impresiones sobre sus respectivas políticas, coincidiendo en la importancia de avanzar en proyectos compartidos vinculados a la modernización y la cooperación institucional.

Durante la reunión también estuvieron presentes el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y el ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, junto a otros representantes institucionales de ambos gobiernos.

El encuentro incluyó además un gesto simbólico por parte del presidente catalán, quien obsequió a Orsi con una reproducción de un dragón del arquitecto Antoni Gaudí, así como con el libro Transgressores, dones d'un i altre costat de l'oceà, una obra que recoge la historia de mujeres pioneras vinculadas a Catalunya y Uruguay.

Esta reunión abre la puerta a futuras iniciativas conjuntas en ámbitos como la cultura, la economía o la acción exterior.