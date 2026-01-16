Sánchez anuncia la creación el Fondo España Crece para atraer inversión y movilizar 120.000 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer jueves la creación del Fondo España Crece, un nuevo instrumento soberano destinado a impulsar la inversión pública y privada y a dar continuidad al efecto de los fondos europeos Next Generation EU más allá de 2026. El fondo contará con una dotación inicial de 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación y tendrá como objetivo movilizar hasta 120.000 millones de euros mediante deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

Sánchez hizo el anuncio durante la clausura del Spain Investors Day, un foro centrado en el análisis de la economía española y en la identificación de oportunidades de inversión. Ante un auditorio de inversores nacionales y extranjeros, el jefe del Ejecutivo presentó a España como un destino seguro y atractivo para el capital, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad económica y geopolítica.

Durante su intervención, el presidente defendió que España se ha consolidado como un “valor refugio” para la inversión. Según subrayó, el país ofrece un entorno de estabilidad en el que “no se encuentran tensiones comerciales, riesgos geopolíticos ni inseguridad jurídica”, factores que, a su juicio, refuerzan la confianza de los mercados y de los inversores internacionales.

Un fondo para canalizar inversión privada

El Fondo España Crece, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), funcionará como un vehículo de coinversión con el sector privado, a través de préstamos, avales e instrumentos de capital. La intención del Gobierno es utilizar los recursos públicos como palanca para atraer inversión privada y multiplicar su impacto en la economía.

Los fondos se orientarán a sectores estratégicos con alto potencial de crecimiento y productividad, como la vivienda, la energía, la digitalización, la inteligencia artificial, la reindustrialización, la economía circular, las infraestructuras, el agua y saneamiento y la seguridad.

“Si los fondos Next Generation fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional”, afirmó Sánchez, quien recalcó que el objetivo del Ejecutivo es mantener una estrategia de inversión sostenida una vez concluya el despliegue de los fondos europeos.

Ante los inversores, el presidente del Gobierno destacó el buen momento de la economía española y aseguró que el país se ha acostumbrado a competir “con garantías en la Champions League de las economías del mundo”. Sánchez puso en valor la estabilidad institucional, la paz social y la cohesión territorial como elementos clave para reforzar la atracción de inversión.