El secretario general de la OTAN ve "repulsiva" la represión en Irán

Para el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la palabra que define la situación que se está viviendo en Irán es "repulsiva". La "violencia masiva" que Teherán está infligiendo a su población motiva que la Alianza Atlántica esté siguiendo "día a día" la evolución de los hechos en la república islámica.

De hecho, ha aludido a la existencia de informes que confirman el asesinato de manifestantes debido a la represión ejercida por las autoridades iraníes y, en este punto, ha recordado que la democracia no alude solo a la existencia de un parlamento. "También a los medios de comunicación libres, y al derecho a protestar o a expresar las propias opiniones", ha recalcado.

Dicho esto, en medio de las amenazas de Trump de bombardear Irán de nuevo para frenar la represión y propiciar la caída del régimen de los ayatolás, Rutte ha sostenido que la OTAN "está gestionando esta crisis día tras día y en contacto constante".