Un segundo contingente español con 63 rescatistas y nueve perros llega a Venezuela para apoyar las labores de salvamento

Un segundo contingente español de emergencia ha llegado a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos registrados el pasado jueves. El dispositivo está formado por 63 efectivos y nueve perros de rescate procedentes de seis comunidades autónomas, además de miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y personal especializado en coordinación de emergencias.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó este sábado del desplazamiento del equipo, que se incorpora a la operación española de ayuda desplegada en el país caribeño. “Al lado de los españoles. Ayuda de la AECID movilizada para apoyar al pueblo hermano venezolano”, señaló el ministro en un mensaje difundido en redes sociales.

El contingente está compuesto por especialistas en rescate urbano, búsqueda en estructuras colapsadas, guías caninos, arquitectos y personal sanitario. Desde Asturias se desplazan dos guías caninos con dos perros de rescate; desde la Región de Murcia viajan dos guías con otros dos perros y tres arquitectos; Galicia aporta un jefe de grupo, cinco rescatadores y un guía canino con un perro; Extremadura incorpora diez bomberos especializados en estructuras colapsadas y un perro de rescate; la Comunitat Valenciana desplaza a un equipo formado por responsables de grupo, especialistas caninos, bomberos rescatadores y personal sanitario; mientras que Cataluña aporta quince bomberos certificados en rescate en estructuras colapsadas.

Al dispositivo se suman seis efectivos de la UME, un oficial de enlace de la Secretaría General de Protección Civil y seis integrantes de la Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de Naciones Unidas (UNDAC).

El grupo ha viajado en un vuelo fletado por Iberia, un Airbus A330-200 que despegó del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Valencia (Venezuela). La aeronave transporta a 77 pasajeros, entre ellos los equipos de emergencia, personal de apoyo y periodistas españoles, además de varias toneladas de material humanitario y equipamiento para las labores de intervención.

La operación ha sido coordinada con la colaboración de Repsol y los ministerios de Interior y Exteriores, con el objetivo de que los equipos puedan incorporarse cuanto antes a las tareas de rescate en las zonas más afectadas por los seísmos.

Este nuevo despliegue se produce después de que los primeros equipos españoles desplazados a Venezuela, entre ellos efectivos de la UME y bomberos especializados, lograran rescatar con vida a una persona que permaneció cerca de 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio en la zona residencial de Vistamar, en La Guaira, una de las áreas más castigadas por los terremotos.

Exteriores mantiene activas las líneas de emergencia consular para atender a los ciudadanos españoles afectados y ha reiterado el llamamiento a los españoles residentes en Venezuela para que contacten con los servicios habilitados. Los teléfonos disponibles son: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.