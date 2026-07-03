La guerra de Ucrania

En la Asociación Recreativa del barrio hemos decidido que nos vamos. Nos vamos a Ucrania. Y vamos a acabar con la guerra. Iremos todos en motocarro. 550 vecinos en 550 motocarros. Le pondremos un misil de corto alcance a cada motocarro. Porque uno de largo alcance igual nos estropea la chapa. Nos llevará un tiempo llegar a Ucrania.

Nos llevará tiempo. Pero cuando lleguemos a Ucrania, Rusia estará perdida

No podemos ir por autopista. Igual hacemos algo de caravana. Pero es por una buena causa. Supongo que en nuestro camino, mujeres con el pelo perfumado y hombres recién afeitados nos aplaudirán por las calles. También llevaremos bombas de calcio 20, aceite de ricino y química letal. Y también dos huevos duros por cada bomba. Y mata mosquitos en el techo para los drones rusos. Son una tirada de kilómetros hasta Ucrania. Pero la ventaja de los motocarros es que consumen poco.

Nos llevará tiempo. Pero cuando lleguemos a Ucrania, Rusia estará perdida. Nuestra estrategia es secreta, claro. Con los motocarros nos podemos meter por cualquier sitio. Y no vamos a parar. No vamos a parar hasta llegar a Moscú. 550 motocarros armados con 550 vecinos de la Asociación Recreativa entrando en la Plaza Roja. Rusia tendrá que rendirse al momento. Nos sobran los misiles de corto alcance y las bombas de calcio 20.

Emmanuel Rueda Girondo

(Vigo)