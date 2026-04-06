Al menos siete muertos y medio centenar de heridos en nuevos bombardeos israelíes en Líbano

Al menos siete personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas en dos ataques de Israel contra Líbano, el más grave de ellos en la zona de Jana, en el sur de la capital, donde se ha producido la mayor parte de las víctimas.

"El ataque del enemigo israelí contra la zona de Jana, al sur de Beirut, se ha saldado con un balance final de cinco muertos, entre ellos una niña de 15 años y dos ciudadanos sudaneses, además de 52 heridos, incluidos ocho niños", ha señalado el centro operaciones de emergencias del ministerio de Salud en un comunicado recogido por la agencia oficial libanesa NNA.

Por otro lado, los dos fallecidos y dos heridos restantes se corresponden a un segundo bombardeo contra un coche en el distrito de Nabatiye, más interior y meridional. En concreto, este ataque ha provocado la muerte "del padre y la madre" de "dos hijos, de nueve y 15 años", que han resultado heridos.