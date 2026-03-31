Israel destruirá todas las casas del sur de Líbano siguiendo "el modelo de Gaza"

Como si de un modelo de éxito se tratara, el gobierno de Israel quiere replicar sus actuaciones en Gaza en la frontera sur de Líbano. Y, para ello, el primer paso es "destruir todas las casas" en las aldeas libanesas próximas a la frontera para establecer una zona de seguridad que "elimine de una vez por todas" cualquier amenaza al norte del país hebreo.

Ha sido el ministro de Defensa de Israel quien ha presentado este plan tras reunirse con altos cargos de su ejército, y ha reiterado, como ya hizo en días pasados, que no está previsto el regreso de los 600.000 libaneses desplazados desde esa zona sur hasta que la seguridad que persigue con esa actuación esté garantizada para su país.

De hecho, en clave de invasión, ya ha anunciado que Israel mantendrá el control de la seguridad en la zona que abarca hasta el río Litani, donde la semana pasada voló varios puentes alegando que servían de paso a Hezbolá, bloqueando así los cruces. Se trata, efectivamente, de una estrategia similar a la seguida con Gaza, donde el pretexto de Hamás le llevó a arrogarse el control de los pasos de Rafah y Beit Hanun.

En el marco de esta ofensiva contra Líbano, Israel ha matado a más de 1.200 personas en el último mes y ha dejado 3.600 heridos y más de un millón de desplazados. En paralelo, los muertos en Gaza, superan ya las 72.000 personas en dos años, desde el atentado de Hamás el 12 de octubre de 2023. A pesar de que el 10 de octubre de 2025 se llegó a un alto el fuego impulsado por Estados Unidos, son más de 700 los palestinos que han perdido la vida desde entonces.