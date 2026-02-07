El socialista Antonio Seguro, favorito en Portugal frente al ultraderechista André Ventura

El candidato del Partido Socialista, Antonio Seguro, se presenta como gran favorito en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas, que se celebra este domingo, frente a la candidatura del ultraderechista del partido Chega, André Ventura. A pesar de la ola conservadora que sacude Portugal en los últimos tiempos, las encuestas dan una amplia ventaja al socialista sobre Ventura ya que Seguro parece haber recogido los apoyos de buena parte de los candidatos conservadores que compitieron en la primera vuelta.

Varios de esos candidatos ya dieron su apoyo explícito a Seguro tras la celebración de la primera vuelta, en la que el socialista fue sorprendentemente la opción más votada tras una remontada que ya anticipaban las encuestas previas a los comicios, aunque no se esperaba que fuese tan contundente como para superar al resto de rivales. Seguro obtuvo el 30,4% de los apoyos frente al 24,4 que obtuvo Ventura.

Buena parte de la campaña electoral se ha desarrollado en las zonas más afectadas por los temporales que sacuden Portugal en las dos últimas semanas. Ambos candidatos se han dejado ver con los vecinos y servicios de emergencia de esas zonas. Incluso se ha barajado la posibilidad de aplazar las elecciones en los puntos más afectados por las borrascas y el propio Ventura llegó a solicitar el aplazamiento de los comicios.

En el único debate celebrado entre ambos candidatos, Seguro se mostró como la opción moderada y estable frente a un Ventura que se presentó como una opción más radical que quiere “dar un puñetazo al sistema”, a pesar de que las funciones del presidente en Portugal no son tan importantes como las del primer ministro y siempre se ha tratado de una figura que trata de mantenerse por encima de las luchas políticas y representar el consenso.

Así ha ocurrido durante los últimos diez años con el actual presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa (PSD), una figura cuya labor es respetada mayoritariamente por ciudadanos de distintas ideologías. En todo caso, el presidente conserva algunas prerrogativas importantes ya que tiene la capacidad de vetar leyes, disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas.

Apoyos de la derecha a Seguro

Uno de los factores que revelan el carácter insólito de esta elección es la gran cantidad de apoyos que el candidato socialista ha obtenido en las filas conservadores, como el de los recientemente electos alcaldes de Lisboa y Oporto, las dos principales ciudades del país, o ´también el del expresidente Aníbal Cavaco Silva, otro político que despierta un amplio consenso en Portugal, quien no ha dado su apoyo de forma explícita a Seguro pero ha elogiado su figura y ha apostado por un candidato que represente el sentido común y la credibilidad en la escena internacional.

En cambio, el primer ministro, el conservador Luis Montenegro, no se ha pronunciado en favor de ninguno de los dos candidatos. Su apuesta era el candidato de su partido, Luis Marques Mendes, quien sufrió una grave derrota al quedar en el quinto puesto entre los candidatos que participaron en la primera vuelta.

Si se cumple el pronóstico de las encuestas, que llegan a dar hasta 30 puntos de ventaja a Seguro, es muy posible que hasta el propio Montenegro se sienta aliviado por no tener que cohabitar en el poder con un presidente de una fuerza de ultraderecha que está avanzando en el electorado conservador del país y que podría convertirse en el gran rival del PSD cara a futuros procesos electorales, como ya se demostró en las recientes elecciones municipales y en la primera vuelta de las presidenciales.