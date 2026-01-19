Seguro (PS) y Ventura (ultraderecha) pasan a la segunda vuelta en Portugal

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de Portugal, António José Seguro, ha resultado ser el más votado en la primera vuelta de las elecciones, con un 31,11% de las papeletas frente al 23,52% del aspirante del partido de extrema derecha Chega, André Ventura.

Con la vista puesta en el próximo 8 de febrero, cuando Portugal elegirá presidente de la república, el candidato socialista ha invitado a todos los "demócratas, progresistas y humanistas" a unirse en torno a su candidatura para que "el extremismo y quienes siembran el odio" sean derrotados.

Por su parte, Ventura ha celebrado que "la derecha ha ganado", pues tiene "más probabilidades de poder vencer" tras desbancar en la primera ronda al candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (16%); al militar en la reserva y candidato independiente Henrique Gouveia e Melo (12,32%); y al candidato del gobernante Partido Social Demócrata (conservador), Luís Marques Mendes (11,3%).

La posibilidad de que uno de los candidatos obtuviera el 50% de los votos para evitar la segunda vuelta era mínima. De hecho, según la última encuesta realizada por la Universidad Católica Portuguesa para distintos medios del país, los máximos favoritos para alcanzar el ballotage eran el ultraderechista André Ventura, que obtendría el 24% de los votos, y el socialista Antonio José Seguro, que alcanzaría el 23%.

El ganador en las elecciones sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa (PSD), que ha sido presidente durante los últimos diez años. La figura del presidente de la República tiene una función de alto contenido simbólico y tradicionalmente trata de ser una figura de consenso que se mantiene por encima de las habituales luchas partidarias. Sin embargo, también tiene la capacidad de vetar leyes, así como de disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas.