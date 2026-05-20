Los socios de Sánchez advierten que el caso de Zapatero "no huele bien"

Los socios de Sumar, el partido coaligado con el PSOE al frente del gobierno de España, albergan dudas sobre el comportamiento del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y, con la referencia en mente de los delitos de corrupción por los que un juez investiga al anterior mandatario socialista, piden ya que se regulen "bien" las actividades que puede llevar a cabo un dirigente una vez abandone el cargo.

De hecho, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha apostado por desarrollar normativas que ayuden a "clarificar hasta dónde llega el límite de los lobbies y de otros supuestos que sí que están tipificados en el Código Penal". "Ya toca desde hace tiempo", ha recalcado.

Al respecto, el portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha puesto sobre la mesa que "cobrar por gestiones políticas es delito", al tiempo que el portavoz adjunto del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha reconocido que el auto judicial "no pinta ni huele bien", por lo que se necesitan "muchas explicaciones" sobre las actividades de Zapatero.

¿Lawfare?

En cuanto a la evolución de la calificación de la situación de Zapatero desde el punto de vista de Sumar, después de que ayer algunos cargos hablasen de lawfare, Barbero no ha recurrido a ese término, pero sí ha evidenciado que hubo que esperar cuatro años para saber "quién era M. Rajoy". Y es que, según su criterio, "imputar a políticos de izquierdas parece cada vez más fácil", a diferencia de lo que ocurre con los representantes públicos de derechas.

Dicho esto, ha concluido que el auto judicial expone unas sospechas sobre el expresidente socialista y que ahora corresponde a la justicia hacer su trabajo y verificar la situación. "Y el procedimiento judicial tiene que recibir toda la colaboración del gobierno y de las partes implicadas", ha agregado.