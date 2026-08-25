Chile cancela dos contratos adjudicados a una empresa española por más de 340 millones de euros

El gobierno de Chile, presidido por José Antonio Kast, ha decidido cancelar la adjudicación provisional de dos contratos de infraestructuras valorados en más de 340 millones de euros a la empresa sevillana Azvi.

Alegando "razones presupuestarias", ha suspendido las concesiones de dos corredores de transporte y una autopista, que contemplaban un período de explotación de veinte años y llevaban aparejadas inversiones financiadas a través de un pago por disponibilidad.

Si bien la empresa española planteó reducir el alcance de la concesión e incluso recortar los costes de construcción en un 20%, el ejecutivo chileno ha desoído ese planteamiento y ha anunciado que ejecutará esas obras con cargo a los presupuestos nacionales.

El viraje de Kast, que se presentó a las elecciones con un discurso a favor del mercado y por la desregularización de la economía, pone sobre aviso a otras empresas del sector con presencia en Chile, al tiempo que deja en entredicho la seguridad jurídica del país.

Inseguridad para las empresas

De ello ha advertido el instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada, que lo ha resumido así: "El problema no son los 400 millones de dólares suspendidos, sino el precedente".

"Chile tiene por delante una brecha de infraestructuras de 250.000 millones de dólares que no podrá cerrar sin capital privado. Y el capital privado tiene aversión al riesgo irracional", ha resumido el vicepresidente ejecutivo del Instituto, Jesús Sánchez Lambás.