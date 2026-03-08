Soldados de 14 países aliados realizarán ejercicios en Noruega en condiciones de frío extremo

Soldados de 14 países aliados llevarán a cabo un ejercicio en Noruega, en condiciones de frío extremo, para reforzar la disuasión en el flanco norte de la OTAN y mejorar la interoperabilidad de los ejércitos implicados.

Se trata de un ejercicio bienal, cuya fase táctica en esta ocasión se extenderá durante los próximos diez días.

En total, participan 25.000 soldados de Noruega, España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Canadá, Turquía, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Bélgica. De ellos, aproximadamente la mitad se ejercitarán en Noruega, y el resto llevará a cabo maniobras en el mar, el aire y el norte de Finlandia.

El programa se desarrollará en un entorno subártico, caracterizado por grandes desniveles, terreno compartimentado, lagos helados y condiciones meteorológicas extremas, donde el frío influye de manera directa en los materiales, equipos, procedimientos y personal.

Misión en el flanco norte

El flanco norte de la Alianza Atlántica ha ganado protagonismo recientemente por las amenazas del presidente de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, que trajeron consigo semanas de tensión.