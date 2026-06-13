Suecia declara dos alertas por incursiones de aviones rusos cerca de su espacio aéreo

El ejército de Suecia ha declarado dos alertas prácticamente consecutivas para interceptar aviones rusos cerca de su espacio aéreo.

"En dos ocasiones, el despliegue de preparación de incidentes ha puesto en vuelo los cazas JAS 39 Gripen para interceptar aviones de combate rusos cerca del espacio aéreo sueco", ha explicado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Kristersson ha puesto el foco sobre la "gravedad" de "las recurrentes acciones rusas" sobre el Báltico durante la guerra de Ucrania. "La rápida intervención de la Fuerza Aérea muestra por qué hace falta prepararse todos los días", ha añadido.

El incidente, para el primer ministro, "demuestra cuán rápidamente puede cambiar la situación y cuán importante es que Suecia, junto con nuestros aliados, detecte, identifique y confronte aviones de combate rusos para proteger nuestro propio espacio aéreo".