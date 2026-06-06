Ucrania lanza un ataque masivo sobre la flota báltica de la marina rusa en San Petersburgo

Rusia ha denunciado que el ejército de Ucrania ha lanzado un ataque masivo con drones contra la flota báltica de la Marina rusa en la isla de Kotlin, en las inmediaciones de San Petersburgo.

Ha sido el gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, quien ha criticado este ataque y ha informado de que la aparición de los vehículos no tripulados provocó que se activaran las defensas aéreas.

Poco después, el Estado Mayor del ejército ucraniano ha confirmado el asalto contra la base de Kronstadt, en el oeste de esta pequeña isla del golfo de Finlandia, a 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana, "un símbolo de las fuerzas navales rusas y un elemento estratégico de la maquinaria bélica enemiga" que alberga buques de guerra, submarinos y centros de entrenamiento.

Además, se trata del segundo ataque de Ucrania esta semana a tan larga distancia, lo que refleja el aumento de las capacidades militares de Kiev.

Al hilo de ello, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha exigido a Moscú que se siente a negociar la paz. "Rusia debe poner fin a su guerra y detener sus ataques contra la vida. Cualquier manifestación de injusticia contra Ucrania recibirá respuesta", ha avisado.