Suiza y Reino Unido cierran un acuerdo de libre comercio para reforzar el sector servicios

Suiza y el Reino Unido han concluido las negociaciones para un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) que modernizará las relaciones económicas entre ambos países y reforzará especialmente el sector servicios. El acuerdo, anunciado este lunes en Berna, está previsto que sea firmado antes de que finalice 2026.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y el secretario de Estado británico de Comercio e Industria, Peter Kyle, confirmaron el cierre de unas negociaciones iniciadas en 2023 con el objetivo de actualizar el marco comercial entre las dos principales economías europeas fuera de la Unión Europea.

El Gobierno británico destacó que el acuerdo impulsará sectores como los servicios financieros, las telecomunicaciones, la contratación pública, el comercio digital y la propiedad intelectual. Londres calcula que el tratado permitirá aumentar las exportaciones de servicios a Suiza en unos 5.200 millones de libras anuales (más de 6.100 millones de euros) a largo plazo.

Por su parte, el Ejecutivo suizo subrayó que el pacto mantiene las condiciones preferenciales ya existentes para el comercio de bienes y mejora el acceso a los mercados, además de ampliar la cooperación en materia de inversión, movilidad de proveedores de servicios y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Las autoridades helvéticas consideran además que el acuerdo tiene un importante valor estratégico, al reforzar la cooperación bilateral en un contexto de creciente incertidumbre y fragmentación del comercio internacional.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el tratado de "histórico" y destacó que se trata del sexto acuerdo comercial alcanzado por su Gobierno en los dos últimos años.

El pacto también incluye medidas para facilitar los desplazamientos entre ambos países. Entre ellas, los ciudadanos británicos podrán utilizar las puertas electrónicas de control de pasaportes en Suiza y ambas partes prevén eliminar los cargos por roaming, una iniciativa que beneficiará a los cerca de 800.000 británicos que visitan el país alpino cada año.