El derecho al descanso merece ser respetado

Señor director:

Me dirijo a usted para denunciar una situación que, lejos de ser puntual, se ha convertido en un problema crónico para quienes vivimos junto al parque de O Couto, en la calle Cándido Fernández Mazas, en Ourense.

Prácticamente todas las noches, un grupo de personas, familias con niños pequeños, permanece en el parque hasta altas horas de la madrugada, hablando en voz muy alta, gritando y generando un nivel de ruido que hace imposible conciliar el sueño. Mi vivienda se encuentra anexa a este espacio y el descanso se ha convertido en un lujo inalcanzable.

En mi caso, debo levantarme antes de las siete de la mañana de lunes a viernes por motivos laborales y, además, trabajo dos fines de semana al mes.

Lo más frustrante es que existe una normativa municipal que prohíbe el uso de los parques a partir de las 23:00 horas. Sin embargo, dicha norma parece no aplicarse en este lugar, ya que la presencia de personas y el ruido continúan noche tras noche con total impunidad.

No se trata de impedir que cualquier ciudadano disfrute de los espacios públicos, sino de exigir el cumplimiento de unas normas que buscan compatibilizar el ocio con el derecho al descanso de los vecinos. Cuando una ordenanza existe pero no se hace cumplir, pierde toda su utilidad.

Por ello, solicito al Ayuntamiento de Ourense y a la Policía Local que incrementen la vigilancia en el parque de O Couto durante el horario nocturno y hagan cumplir la normativa vigente.

Confío en que esta carta sirva para dar visibilidad a un problema que afecta no solo a mi familia, sino probablemente a muchos otros vecinos que llevan demasiado tiempo soportando esta situación en silencio.

Carlos Manuel Varela García (Ourense)