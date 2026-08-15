La tabacalera Imperial Brands prepara miles de despidos en EEUU y Europa

La tabacalera británica Imperial Brands, propietaria de marcas como Nobel y Fortuna, ultima el recorte de miles de empleos en mercados clave, incluidos Estados Unidos y Europa, como parte de un amplio plan de reducción de costes, según indicaron a Bloomberg fuentes familiarizadas con el asunto.

El fabricante británico de cigarrillos comenzará a notificar a los empleados afectados de ITG Brands, filial que engloba Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico, a partir del 19 de agosto, indicaron las fuentes.

Asimismo, añadieron que la compañía, que contaba con aproximadamente 25.800 empleados a nivel mundial a finales de 2025, también se habría puesto en contacto con los organismos pertinentes de la Unión Europea sobre los despidos previstos, los cuales están sujetos a consulta.

La primera fase del ajuste de personal en ITG Brands afectará a los empleados de recursos humanos, finanzas, compras y cadena de suministro, según indicaron las fuentes consultadas, mientras que, en una segunda fase, se reducirá el tamaño de los equipos legales, de marketing y de análisis e inteligencia de mercado en dichas áreas.

Algunos puestos de ITG Brands se externalizarán a Capgemini SE, socio estratégico de la compañía, antes de que finalice el año. Estas medidas se suman a los esfuerzos de reorganización previos de Imperial Brands, que el año pasado anunció planes para externalizar parte de sus funciones financieras y de compras a Capgemini en Polonia.

"Con el tiempo, los cambios que estamos implementando tendrán un impacto en nuestra presencia global en el mercado. Consultaremos exhaustivamente con las personas afectadas antes de realizar cualquier anuncio de mayor alcance", declaró un portavoz de Imperial Brands sin proporcionar cifras específicas.

El pasado mes de mayo, la empresa presentó un plan para lograr ahorros anuales de 320 millones de libras esterlinas (373 millones de dólares) para finales de 2030.

Imperial Brands ha llevado a cabo varias reestructuraciones en los últimos años para hacer frente al aumento de los costes y al cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos más novedosos como las bolsitas de nicotina y los cigarrillos electrónicos.

Además de Imperial Brands, otras empresas del sector han anunciado importantes recortes de costes, incluyendo British American Tobacco, que redujo su plantilla global en aproximadamente una quinta parte.