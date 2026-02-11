Taiwán apuesta por reforzar su gasto en defensa con 40.000 millones de dólares en 8 años

El parlamento de Taiwán debatirá en las próximas semanas un aumento del gasto miltar en el país, con una partida adicional de 40.000 millones de dólares a repartir en los próximos ocho años. Esta es la propuesta formulada por el presidente del país, Lai Ching Te, ante el aumento de ls tensión con China en los últimos meses.

El incremento de la partida presupuestaria fue presentado en diciembre del año pasado por el presidente, con el objetivo de incrementar paulatinamente el gasto militar del país hasta el 5% del PIB en 2030. En 2024 el gasto militar en Taiwán alcanzó los 16.475 millones de dólares, que supone un 2,5% del PIB.

Lai Ching Te, ha instado hoy a la aprobación inmediata de los presupuestos por parte del Parlamento para reforzar el gasto en defensa frente a la creciente tensión con China, que considera al territorio una provincia más bajo su soberanía. El presidente pidió a los diputados opositores apoyar también esta medida para que salga delante lo antes posible en un momento delicado para la isla y ha aludido a la "estabilidad regional", según informaciones recogidas por la agencia de noticias CNA.

"Esto demuestra nuestra determinación a la hora de defendernos solos y nuestros compromiso con la seguridad a nivel global", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de la creciente "amenaza militar" que supone China, lo que contribuye a que los países de la región del Indo-Pacífico estén "aumentado su gasto en materia de defensa".

Agradecimiento a EEUU

El presidente ha advertido de que "sin la aprobación de estos presupuestos, Taiwán se arriesga a perder su estatus prioritario y esto podría retrasar la entrega de sistemas armamentísticos de vital importancia". "Esto podría acrecentar, además, las dudas a nivel internacional sobre las capacidades de Taiwán para defenderse", ha añadido.

Lai ha aprovechado para dar las gracias a Estados Unidos, uno de sus principales proveedores de armamento a pesar de que las partes no cuentan con relaciones bilaterales oficiales.