Taiwán replica a China: "El único riesgo para la paz y la estabilidad regional es Pekín"

Las autoridades de Taiwán han reaccionado a las palabras que el presidente de China, Xi Jinping, transmitió a su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, sobre los riesgos de que continuase apoyando a la isla del Pacífico. "El único riesgo para la paz y la estabilidad regional es Pekín", ha replicado su ministerio de Exteriores.

Para Pekín, la venta de armas a la isla del Pacífico constituye el principal escollo en sus relaciones con Washington, de modo que su mandatario ha anticipado al magnate que "surgirán fricciones e incluso conflictos" si continúa por esa senda, que desemboca en "una situación muy peligrosa". "La independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles", ha planteado Xi a Trump, en el contexto de un pacto por el que Estados Unidos suministrará material de defensa a Taiwán por valor de 40.000 millones de dólares.

Ante ello, a través de la agencia de noticias taiwanesa NCA, las autoridades de Taipéi han reiterado su cooperación con Estados Unidos en aras de garantizar la seguridad y la prosperidad en su región. Asimismo, han recalcado que China no tiene derecho a representar a la isla, cuya soberanía reclama el gigante asiático.

Además, en medio de la primera visita oficial a Pekín de un líder estadounidense en casi nueve años —el último en hacerlo, de hecho, fue el propio Trump—, el gobierno de Taiwán ha agradecido el contacto mantenido con la delegación estadounidense durante ese viaje.