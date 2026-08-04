Tajani defiende que la exclusión de España de Schengen “se ajusta a los tratados” de la UE

Tajani defiende que la exclusion de España de Schengen "se ajusta a los tratados" de la UE

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha defendido este lunes que la decisión de Roma de excluir a España del espacio Schengen “se ajusta a los Tratados” de la Unión Europea, en referencia a la crisis migratoria registrada en Ceuta y a la permanencia de miles de migrantes en la ciudad autónoma.

“La decisión de suspender el espacio Schengen, respaldada por 21 países europeos, se ajusta a los Tratados y es la correcta”, ha afirmado Tajani en redes sociales, en alusión a la reciente posición expresada por un grupo de países europeos sobre la sentencia del Tribunal Supremo español relativa a las denominadas devoluciones en caliente.

El ministro italiano ha sostenido que entre las personas que llegaron a Ceuta hay más de 5.000 procedentes de países del África subsahariana que, según su versión, “no pueden ser repatriados ni devueltos a Marruecos”.

Tajani ha planteado así públicamente qué ocurrirá con estas personas y ha cuestionado las consecuencias de la situación generada tras la entrada masiva desde Marruecos.

Las cifras aportadas por el ministro italiano contrastan con la estimación realizada este lunes por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien ha calculado que actualmente permanecen en la ciudad autónoma entre 3.000 y 5.000 migrantes, cuatro días después de las entradas masivas.

Tajani reivindica el modelo migratorio italiano

El jefe de la diplomacia italiana ha aprovechado sus declaraciones para reivindicar la influencia de las políticas migratorias impulsadas durante los gobiernos del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi en el nuevo Pacto de la Unión Europea sobre asilo y migración.

“El nuevo Pacto de la UE sobre asilo y migración tiene un marcado carácter italiano”, ha asegurado Tajani, que ha defendido que las actuales políticas europeas siguen “la estela de las enseñanzas de Silvio Berlusconi y de los gobiernos que él dirigió”.

El ministro italiano ha dirigido además su mensaje a su homólogo español, José Manuel Albares, ante las diferencias entre ambos países sobre la gestión de la inmigración irregular.

Tajani ha utilizado los datos de Italia para reivindicar la estrategia desarrollada por el Gobierno italiano y ha asegurado que Roma ha conseguido reducir un 60 por ciento las entradas de migrantes irregulares desde 2023.

Asimismo, ha destacado que durante los siete primeros meses de 2026 los desembarcos habrían disminuido un 80 por ciento respecto al mismo periodo de tres años antes.

Italia cifra en 15.323 las llegadas hasta el 15 de julio

El ministro italiano ha concretado que las llegadas irregulares por vía marítima hasta el 15 de julio de 2026 ascendieron a 15.323 personas, lo que supone, según los datos que ha difundido, un descenso del 54 por ciento respecto a 2025 y del 50 por ciento en comparación con 2024. “No soy yo quien responde al ministro de Exteriores español, sino las cifras”, ha afirmado Tajani al defender los resultados de la política migratoria italiana.

A su juicio, estos resultados son consecuencia de un “arduo trabajo” y de los acuerdos bilaterales alcanzados con ocho países de origen y tránsito, destinados, según ha explicado, a favorecer flujos migratorios regulares y seguros y a combatir las redes de trata de personas.

Las declaraciones del ministro italiano se producen en plena crisis migratoria en Ceuta, donde las autoridades locales trabajan para recuperar la normalidad tras la llegada masiva de personas desde Marruecos y reclaman nuevas medidas para evitar que vuelva a producirse una situación similar.