Un temporal de nieve en la costa este de EEUU obliga a cerrar aeropuertos

Tormenta de nieve en Nueva York
Tormenta de nieve en Nueva York

Los aeropuertos de la costa este de Estados Unidos, incluidos los de Nueva York y Boston, han cancelado la gran mayoría de sus vuelos como consecuencia de una fuerte tormenta de nieve que azota la zona, y que incluso ha llevado a suspender buena parte de las conexiones por transporte público con los aeropuertos en la gran manzana.

Hasta este momento, según los datos de FlightAware, se han cancelado ya 5.340 vuelos con origen o destino Estados Unidos. Los aeropuertos más afectados son el JFK, LaGuardia y Newark, los tres en Nueva York, así como el de Boston y el de Philadelphia, puesto que han tenido que suspender más del 80% de sus operaciones.

Se prevé que las nevadas puedan dejar hasta 75 centímetros de nieve en algunas zonas de la costa este, según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que imposibilitará los desplazamientos.

