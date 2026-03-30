Casi un tercio del presupuesto de Israel se destina a gasto militar

El parlamento de Israel ha aprobado el presupuesto estatal para 2026. Se trata del mayor fondo con el que ha contado nunca un gobierno del país hebreo, ya que supera los 235.300 millones de euros, y destina a gastos de defensa también una cuantía récord, toda vez que roza el 29% de la cifra total.

En concreto, el ministerio de Defensa de Israel recibirá casi 67.500 millones de euros, sumando la partida específica —que se incrementa un 20% sobre las anteriores cuentas—, los gastos dependientes de ingresos y los compromisos de gasto a largo plazo.

El visto bueno a los presupuestos se produce el mismo día en que el gobierno israelí ha cerrado un acuerdo con la empresa de defensa del país hebreo Elbit Systems para adquirir decenas de miles de proyectiles de artillería, por un valor aproximado de 41 millones de euros. El objetivo de este acuerdo es "reducir la dependencia de fuentes externas de municiones y aumentar la base de producción de defensa nacional de Israel", así com "dar trabajo a miles de personas".