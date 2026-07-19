Un terremoto deja al menos cinco muertos en Perú

Al menos cinco personas han muerto en el suroeste de Perú, todos ellos en el municipio de Chongos Bajo, como consecuencia de un terremoto de magnitud 5,1.

El seísmo ha provocado el colapso de varios edificios y hay un número todavía indeterminado de heridos y de atrapados, según los medios nacionales.

Además, hay constancia de cortes eléctricos en diversas zonas de Huancayo, Chupaca y localidades aledañas y preocupan especialmente las bajas temperaturas, toda vez que ahora es invierno en Perú y que la temperatura nocturna en Junín es de 4ºC.

La nación andina es frecuentemente azotada por terremotos debido a la convergencia de varias placas tectónicas. Perú, junto con Chile y Ecuador, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del planeta.