Aumentan a 3.811 los muertos por los terremotos en Venezuela mientras continúa el despliegue de ayuda

Las autoridades venezolanas han elevado este miércoles a 3.811 el número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados a finales de junio en la costa central del país, una cifra que supone 126 víctimas mortales más que en el balance anterior. El número de heridos se mantiene en 16.740, mientras continúan las labores de rescate y asistencia a los miles de afectados por una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en rueda de prensa de la actualización del balance y detalló que los seísmos han provocado graves daños materiales en al menos 856 edificios, de los cuales 190 se han derrumbado completamente.

Además de las víctimas mortales y los heridos, las autoridades cifran en 17.907 las personas que han perdido su vivienda o cuyos hogares han quedado gravemente dañados como consecuencia de los terremotos.

Desde el inicio de la emergencia, los equipos de rescate han atendido a 86.794 familias, han logrado salvar a 6.462 personas atrapadas y han distribuido más de 9.600 toneladas de alimentos entre la población afectada.

El dispositivo desplegado para hacer frente a la emergencia cuenta con 4.388 rescatistas internacionales y más de 30.000 efectivos venezolanos, que continúan trabajando sobre el terreno mientras el país sigue registrando actividad sísmica. Según el último balance oficial, desde los terremotos se han producido 1.102 réplicas.

Las autoridades mantienen habilitados 61 campamentos temporales en Caracas, La Guaira y otras zonas afectadas, donde permanecen alojadas cerca de 17.000 personas. Rodríguez reconoció que muchos de los damnificados presentan un importante impacto psicológico tras la tragedia y aseguró que el Gobierno está reforzando la atención en estos centros para garantizar tanto la asistencia material como el apoyo emocional.

"Estamos tratando aceleradamente de corregir cualquier situación u obstáculo para que, cuando la gente llegue a los campamentos, sienta la tranquilidad de que hay una mano amiga aferrando la suya", afirmó el dirigente venezolano, quien destacó además la puesta en marcha de líneas telefónicas de atención psicológica para atender a los afectados.