Un terremoto de magnitud 6,2 sacude la mayor isla de Japón

Un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter ha sacudido este martes la mayor isla de Japón, Honshu, en su costa suroccidental.

Según ha informado Agencia Japonesa de Meteorología, el temblor que ha tenido su epicentro hacia el interior de la región y a una profundidad de 10 kilómetros, ha impactado con su mayor intensidad en varias localidades del este de Shimane, incluida la ciudad de Matsue, y del oeste de la vecina prefectura de Tottori, incluida la ciudad de Sakaiminato. Se trata de una zona ubicada a apenas 200 kilómetros de ciudades como Osaka y Kyoto.

Tras el terremoto se han producido cinco réplicas más, aunque de menor intensidad.Y, aunque las autoridades descartan que haya que "preocuparse por un tsunami" a causa de los temblores de esta jornada, sí advierten de que todavía pueden repetirse seísmos "fuertes" en el plazo de una semana.

Es por ello que han prevenido a la población acerca de "un mayor riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra" en las zonas que han experimentado una mayor intensidad, de modo que aconsejan a los residentes en esas áreas que "presten atención a la actividad sísmica futura y a las condiciones de lluvia".