Tractorada en Ourense: la Subdelegación, cercada en una nueva jornada de protestas

La tractorada continúa en Ourense este miércoles en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno en un ambiente de calma tensa, a la espera de una mayor afluencia de participantes a lo largo de la jornada.

La concentración empezó a tomar forma alrededor de las 8:00 horas, cuando comenzaron a llegar las primeras personas a la zona. En un primer momento eran unas 15 o 20, concentradas bajo una carpa instalada frente al edificio oficial, pero con el paso de las horas el número ha ido aumentando hasta situarse en torno a los 80.

Un momento de las concentraciones de este miércoles frente a la Subdelegación del Gobierno | Bruno Losada

Según explicaron en un primer momento los manifestantes, no tienen muy clara la previsión para el día. “Contamos con que veña moita xente e iremos improvisando, como todos os días”, señalan, dejando claro que la movilización continúa sin un plan cerrado. El tractor situado en la puerta de la Subdelegación sigue en el mismo lugar, como símbolo visible de la protesta.

Desde un primer momento se contó efectivos policiales, aunque la presencia en ese momento era discreta, con apenas un par de coches de la Policía Nacional en la entrada del edificio.

La escena cambió algo más tarde, en torno a las 8:45 coincidiendo con el inicio de la jornada laboral, cuando llegaron a la zona alrededor de seis furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Su despliegue provocó gritos entre las personas concentradas, que ya rondaban el centenar.

Protestas de ganaderos y agricultores delante de la Subdelegación del Gobierno | Bruno Losada

A pesar de este momento de tensión, no se registraron incidentes. Tras conversar la Policía con los manifestantes, la situación volvió a la calma. La tractorada continúa de manera pacífica, sin cortes de circulación a pesar de algún momento de tensión, con el fuego activo y con el tractor todavía apostado en la puerta del edificio.

Desde la organización insisten en que no hay novedades. “Non hai ningunha nova, todo continúa como ata o de agora”, resumen los participantes, que mantienen la concentración. Se espera que este miércoles haya más de 130 máquinas en las calles de Ourense.

Sus protestas

Las protestas de agricultores y ganaderos en Ourense, que se remontan al 29 de diciembre, tienen como principal causa el rechazo al acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, que, según el sector, permitiría la entrada de productos más baratos producidos sin cumplir las normas europeas. Denuncian que esto generaría competencia desleal, el cierre de explotaciones gallegas y una futura dependencia de importaciones con precios más altos para el consumidor.

Otro eje clave es la venta por debajo de los costes de producción. Señalan que los precios en origen son ruinosos y que los intermediarios y grandes superficies concentran los beneficios, por lo que exigen el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La burocracia de la PAC es otro foco de malestar: critican el exceso de papeleo, requisitos ambientales poco adaptados a Galicia y posibles recortes que amenazan la viabilidad del sector. También reclaman medidas preventivas en sanidad animal y mejores indemnizaciones ante enfermedades.

Finalmente, alertan del abandono del rural y del aumento del riesgo de incendios si desaparece el sector primario. Las protestas se extienden a otros municipios y se mantendrán de forma indefinida hasta obtener respuestas concretas de las administraciones.