Un total de 40 ahogamientos en Francia en solo cinco días de ola de calor

El primer ministro de Francia, Sebastian Lecornu, ha confirmado que cuarenta personas, en su mayoría jóvenes, han perdido la vida a causa de ahogamientos desde el pasado jueves, en el marco de la ola de calor que golpea al país.

Se trata, según sus palabras, de una "tragedia preocupante" que debe ser analizada en la reunión interministerial sobre este episodio meteorológico. Y es que el ejecutivo galo está tratando de diseñar planes de contingencia teniendo en cuenta distintos escenarios de duración y enfocando la atención fundamentalmente en las personas más vulnerables, como los mayores.

De este modo, se ha retrotraído al verano de 2003, cuando la ola de calor se cobró miles de vidas de personas mayores en Francia. "Debemos mantener un alto nivel de vigilancia", ha incidido Lecornu, centrado tanto en las residencias como en las personas que viven solas en sus hogares.

Adicionalmente, el primer ministro se ha mostrado preocupado por la duración de esta crisis de calor extremo, y ha apostado por planificar medidas hasta finales de julio. "Prácticamente cada día o cada noche se están batiendo récords nacionales de temperatura", ha evidenciado en medio de una ola de calor que mantiene 54 departamentos franceses en alerta roja.

El día de ayer, con 29,2 grados de temperatura media, se colocó como el tercero más caluroso jamás registrado en Francia y la última noche ha pasado a la historia como la de mayor temperatura en el territorio continental del país, con mínimas medias de 21,6 grados, según los datos de Meteo France.