Una treintena de expertos internacionales estudian en La Rioja una red de observatorios del español y el portugués

Segunda jornada de la ‘Conferencia Internacional de Observatorios de las Lenguas y las Culturas’

El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), en San Millán de la Cogolla, acoge desde ayer y hasta hoy viernes la II Conferencia Internacional de Observatorios de las Lenguas, las Culturas y la Comunicación, un encuentro que reúne a una treintena de expertos y representantes de observatorios y centros de análisis nacionales e internacionales.

La cita, organizada por el Observatorio Global del Español, impulsado por el Instituto Cervantes en colaboración con el Gobierno de La Rioja, tiene entre sus principales objetivos avanzar en la creación de una red internacional de observatorios y estudiar la puesta en marcha de un proyecto conjunto de seguimiento de las lenguas española y portuguesa.

La conferencia da continuidad al trabajo iniciado en mayo de 2025, cuando San Millán de la Cogolla acogió el primer encuentro. Aquella reunión puso de manifiesto la necesidad de establecer una red que facilitase el intercambio de información y materiales entre los distintos centros, reforzase la cooperación y acercase sus investigaciones a la sociedad.

La jornada inaugural de ayer jueves comenzó con la intervención del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que pronunció la conferencia «El Instituto Cervantes y la observación de la lengua española». También se presentó un borrador con los principios de organización y funcionamiento de la futura red internacional.

Cuatro mesas de trabajo

Durante las dos jornadas, los participantes están compartiendo las actividades y proyectos desarrollados por sus respectivas entidades a lo largo del último año.

Las sesiones se distribuyen en cuatro mesas de trabajo. Las primeras abordan la actividad de los observatorios especializados en la lengua española, la cultura hispánica y el hispanismo, así como la de aquellos centrados en diferentes áreas geográficas, entre ellas Europa, América Latina y el Caribe, Estados Unidos y los contextos orientales y africanos.

La jornada de este viernes está dedicada a los centros que trabajan en ámbitos específicos como la información y los medios de comunicación, la terminología, la cultura, el periodismo científico y la ciencia y la tecnología.

Además, una cuarta mesa analizará las posibilidades de colaboración entre entidades iberoamericanas para desarrollar un proyecto conjunto de observación de las lenguas española y portuguesa.

El encuentro concluirá con una sesión destinada a concretar los mecanismos de cooperación entre los distintos observatorios y con la firma del documento de principios de organización de la red, un paso para dotar de estructura y continuidad a este trabajo internacional.