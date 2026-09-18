El Trompas, detenido en México como presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte

El presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos, Francisco Javier M., alias El Trompas, ha sido detenido en las últimas horas en México.

Una vez confirmado el arresto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha transmitido sus condolencias a los familiares y allegados de la joven canaria. "Toda nuestra solidaridad ante esta dolorosa e irreparable pérdida", ha expresado.

Y, tras detallar que en el arresto han colaborado media docena de departamentos del país americano, ha situado la prevención de la violencia contra las mujeres como una de las prioridades de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. "Y, cuando no se logra impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado", ha concluido.

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años de edad, estaba en el país azteca en un programa de intercambio académico procedente de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, donde estaba matriculada en el grado de Educación Primaria. Anteriormente había estudiado, durante el curso 2022-2023, en la facultad equivalente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras conocerse lo ocurrido, y ante las críticas de la hermana de la fallecida sobre la decisión de la institución andaluza de enviar a Claudia a Morelos después del asesinato de otras dos chicas, la universidad ha suspendido del programa de movilidad hacia ese campus.