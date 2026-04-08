Trump abordará con Rutte la salida de Estados Unidos de la OTAN

La posible salida de Estados Unidos de la OTAN será objeto de tratamiento en la reunión que Trump mantendrá hoy mismo con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

"Es algo que el presidente ha comentado", ha avanzado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, después de que esta posibilidad ya fuese sugerida por el mandatario en días pasados.

Al respecto, Leavitt ha reiterado que la OTAN "ha dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas", en alusión a la negativa de numerosos países a respaldar a Washington en la guerra desatada el pasado 28 de febrero contra Irán.

Hace justo una semana, el propio Trump, en una entrevista concedida al diario británico The Telegraph, se quejó del trato recibido: "Nosotros siempre hemos estado ahí por ellos, pero ellos no han estado ahí para nosotros", dramatizó para ilustrar su malestar con el apoyo que Washington ha prestado a Ucrania para defenderse de los intentos de invasión por parte de Rusia. En ese contexto, a la pregunta de si reconsidera la pertenencia de Estados Unidos a la OTAN tras el conflicto en Irán, afirmó: "Oh, sí. Diría que es algo que ya no se puede reconsiderar".