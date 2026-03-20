Trump, a la OTAN por no sumarse a la ofensiva en Ormuz: "¡Cobardes, lo recordaremos!"

Una vez más, el presidente de Estados Unidos ha calificado de "cobardes" a los países que conforman la OTAN, debido a su negativa a participar junto con su flota en una misión naval para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho", ha criticado a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que también afea a la Alianza Atlántica no haber querido sumarse a "la lucha" contra Irán. "¡Cobardes, lo recordaremos!", ha recalcado el inquilino de la Casa Blanca.

El pasado fin de semana, Trump trató de recabar el apoyo de otros países en Ormuz, si bien la respuesta mayoritaria fue la negativa debido a que Estados Unidos tampoco compartió sus planes de ataque antes de llevarlos a cabo. Así pues, ante el rechazo generalizado, dejó claro que su país "no necesita ayuda de nadie", tal es su potencia militar.

No obstante, a punto de cumplirse la tercera semana de conflicto, y con Irán sin dejar de atacar a los buques que tratan de cruzar el estrecho de Ormuz y a las refinerías de los países del golfo Pérsico, un total de seis países y la propia OTAN comienzan a abrir la puerta a sumarse a los planes de Washington.

Posible ayuda

De hecho, ayer mismo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, admitió que existen conversaciones en el seno de la Alianza Atlántica sobre cómo abordar de "la mejor forma" el bloqueo del estrecho de Ormuz, esgrimiendo que es "inaceptable" que esta vía marítima "crucial para la economía mundial" esté cerrada. “Encontraremos una solución", aseguró, antes de recalcar que "todos" están de acuerdo en que es importante que Teherán no obtenga capacidad nuclear.

Y, por su parte, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar un tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz.