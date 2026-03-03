Trump afirma que EEUU “puede librar guerras eternamente” por su reserva militar

De disipar los temores a que el conflicto en Irán se eternice se ha encargado el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en línea con la tesis de que únicamente serán “cuatro o cinco semanas” las que duren los ataques. Ese cálculo lo ha hecho público el presidente Trump, quien no obstante no ha dudado en afirmar que su país "puede librar guerras eternamente y con mucho éxito" dadas las reservas de municiones con las que cuenta en los rangos medio y medio-alto.

"Nunca han sido tan altas ni mejores. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", ha presumido el inquilino de la Casa Blanca antes de subrayar que son "mejores que las mejores armas de otros países".

Eso sí, ha admitido que su país no se encuentra "donde quiere estar" en el rango más alto de municiones, pese a tener "un buen suministro". "Mucho armamento adicional de alta calidad se almacena en países remotos", ha alegado, antes de criticar que su predecesor, el demócrata Joe Biden, ha entregado demasiado material a Ucrania.