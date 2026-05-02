Trump afirma que tomará Cuba "casi de inmediato"

Diplomacia

Refuerza las sanciones sobre el régimen cubano, que responde: “No van a amedrentarnos”

Donald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU

Trump ha vuelto a poner Cuba en su punto de mira. Tras firmar una orden ejecutiva para reforzar las sanciones que pesan sobre la isla, ha avanzado que tomará el país "casi de  inmediato".

"De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros portaaviones se acerque y se detenga a unos 100 metros de la costa. Ellos (el régimen cubano) contestarán: Muchas gracias, nos rendimos", ha avanzado, aunque ha incidido en que primero debe concluir su misión en Irán.

"Acabaremos con una primero, me gusta terminar el trabajo", ha bromeado en un acto público, apenas unos días después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtiese de que su país debe estar preparado para hacer frente a una operación militar de Estados Unidos.

Ahora, al hilo de las nuevas sanciones, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha asegurado que no tendrán efecto disuasorio sobre el país. "No van a amedrentarnos", ha sentenciado.

