Trump apela a la unidad de los republicanos tras el varapalo del Supremo
Faltan pocas semanas para la celebración de unas elecciones especiales en Georgia
Tras el varapalo arancelario del Supremo de Estados Unidos, el presidente Trump ha reclamado a su partido que cierre filas, a pocas semanas para unas elecciones especiales en el estado de Georgia.
"Hay que unirse, permanecer unidos y ganar", ha publicado Trump en sus redes sociales, en relación a la que será la primera cita con las urnas tras el castigo de la Corte Suprema.
De hecho, en esa misma publicación, ha aprovechado para criticar con dureza a dos de los magistrados conservadores que se sumaron al fallo que condenó su praxis arancelaria, toda vez que fueron nombrados por él mismo.
"Lo que ha pasado con los dos jueces del Supremo de Estados Unidos que yo mismo nombré a pesar de una gran oposición a ello, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nunca parece ocurrir con los demócratas. Votan contra los republicanos, y nunca contra sí mismos, por muy buenos que sean nuestros argumentos", ha lamentado Trump.
