Trump tacha al Supremo de "perritos falderos" de los demócratas y anuncia un arancel global del 10%

El fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que deja sin efecto los aranceles impuestos por el presidente Trump a más de la mitad de los países del mundo sin pasar por el Congreso no ha sentado bien al inquilino de la Casa Blanca, que ha tachado a los seis jueces que tumbaron su política estrella de "idiotas" y "perritos falderos" de los demócratas. Sin embargo, tampoco ha supuesto un freno en su actuación, pues acaba de anunciar un arancel global del 10% blandiendo una normativa que le permite imponer esa tasa durante 150 días, un plazo durante el cual debe recibir el visto bueno de la cámara.

Después de reconocer que este fue un caso "importante" para él, ya que lo interpretaba como "un símbolo de seguridad económica y nacional", ha lamentado que la Corte Suprema se haya "dejado influenciar" por intereses extranjeros y cuestiones políticas y haya emitido un fallo "profundamente decepcionante". No obstante, ha minimizado la importancia de la decisión del alto tribunal, pues tiene a su disposición —ha dicho— "métodos, prácticas, estatutos..." para arropar su decisión de apostar por los aranceles como eje de su política económica y exterior.

"Durante el último año, he utilizado los aranceles con gran eficacia para que Estados Unidos vuelva a ser grande", ha plasmado por escrito en sus redes sociales, en las que ha utilizado el alza de la Bolsa de Nueva York y la mejora del índice de referencia para ejemplificar el buen rumbo económico de su país. En paralelo, ha subrayado que también ha recurrido a esa herramienta para "poner fin a cinco guerras" o para reducir en un tercio el fentanilo que llega a su país; unas sanciones que no están afectadas por la sentencia judicial.

Así pues, ha dejado claro que no habrá un cambio en su política, sino únicamente en los métodos. "La Corte Suprema no anuló los aranceles", ha recalcado, consciente de que cuenta con otras "facultades arancelarias" y de que la ley que invocó para imponerlos sí le permite, en cambio, imponer otro tipo de condiciones a la capacidad de un país extranjero para comerciar con Estados Unidos. "Ya no habrá ninguna duda, y los ingresos y la protección de nuestras empresas y nuestro país aumentarán gracias a esta decisión de la Corte Suprema", ha sentenciado el magnate neoyorquino.