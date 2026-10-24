Trump asegura que "se encargará de Cuba" después de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su gobierno "se encargará de Cuba" después de la guerra en Irán, asegurando que pronto enviará a su secretario de Estado, Marco Rubio, para cerrar un acuerdo.

"Vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos pasarán por Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unos 45 metros de la costa. Levantarán las manos; y luego vamos a enviar a Marco Rubio para terminar el trabajo", ha escenificado el presidente Trump durante un mitin en Fort Myers, en el estado sureño de Florida, previo a las elecciones de mitad de mandato.

Por su parte, Rubio ha pronosticado un eventual cambio de régimen en el país y ha expresado su respaldo a "quienes buscan generar un cambio positivo" en la isla.

"Ahora es el momento. La decepción de promesas fallidas, la corrupción y las vidas privilegiadas de solo unos pocos; aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean a través de una asociación discreta con la CIA", ha remarcado el secretario de Estado en una publicación en sus redes sociales.

Cuba rechaza amenazas

Por su parte, el gobierno cubano no ha tardado en responder a las declaraciones del presidente norteamericano y ha augurado un escenario "inhóspito" ante las pretensiones de Trump, amenazando con "diente de perro" a "quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación".

"Rechazamos toda amenaza sobre ambiciones de EEUU hacia Cuba. En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación. Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí", ha defendido el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en sus redes sociales.

Este cruce de amenazas llega después de que las autoridades de Estados Unidos emitieran este lunes una orden de detención contra el exlíder cubano Raúl Castro por "conspiración para cometer asesinato", al considerarle responsable del derribo de dos avionetas civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate en 1996 y que derivó en la muerte de cuatro personas.