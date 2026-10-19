Estados Unidos emite una orden de detención contra Raúl Castro

Inmersos en una estrategia para tratar de forzar un cambio de régimen en Cuba hacia otro más proclive a sus intereses, Estados Unidos sigue dando pasos para cercar al expresidente Raúl Castro, que ha cumplido ya los 95 años. Así pues, tras acusar formalmente a quien fuera ministro de Defensa en el gobierno de su hermano Fidel de la muerte de cuatro personas en aguas internacionales hace treinta años, ahora las autoridades norteamericanas han cursado una orden para su detención.

En la documentación judicial de Estados Unidos consta que Raúl Castro, junto a otras cinco personas, ordenó lanzar misiles desde aviones militares cubanos contra dos aeronaves civiles, pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate; un ataque en el que cuatro personas perdieron la vida: tres ciudadanos estadounidenses y otro que residía en el país norteamericano.

A juicio del fiscal general de Florida, Castro, a quien se refiere en su escrito como "dictador comunista", fue quien "ordenó el asesinato premeditado" de esas cuatro personas "a sangre fría" desde su puesto como ministro de Defensa en aquel momento. "Tomó la decisión final en la cadena de mando que autorizó el derribo", sostiene, para recrear que el hermano pequeño de Fidel Castro transmitió a los mandos militares que derribaran esas avionetas en cuanto apareciesen.

Así pues, se le imputan delitos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, de destrucción de aeronaves y cuatro homicidios, de modo que el nonagenario podría enfrentarse a la pena máxima según las leyes del país norteamericano. Por el momento, se encuentra en la isla caribeña, donde apenas realiza apariciones públicas. La última fue, precisamente, para recibir un homenaje por su 95 cumpleaños.

Estas acusaciones se producen en medio de la profunda crisis que está sufriendo Cuba como consecuencia de la decisión de Trump de endurecer el bloqueo contra la isla, acentuada tras su irrupción militar en Caracas para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre quien pesaba también una orden de detención emitida por las autoridades de Estados Unidos.