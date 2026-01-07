Trump asegura que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el gobierno de Venezuela, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Me complace anunicar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", ha señalado en su red social.

De acuerdo com la agencia de noticias Bloomberg, el volumen de petróleo que entregaría Caracas representaría entre 30 y 50 días de su producción petrolera, lo que no parece resultar una cantidad ingente si se tiene en cuenta que Estados Unidos produce alrededor de 13,8 millones de barriles diarios.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Además, ha señalado que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que "ejecute este plan de inmediato". El petróleo, ha agregado, "se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".

Wright, por su parte, se ha limitado a responder en su cuenta de la red social X que Trump "tiene toda (su) atención en este asunto".

Tensión financiera

La administración Trump ha exigido en este sentido a la presidenta encargada de Venezuela que rompa sus lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, y en su lugar acepte exclusivamente a Estados Unidos en la producción de petróleo, según fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense ABC News.

Estas mismas fuentes apuntan a que Washington estima que Caracas tiene apenas un par de semanas antes de que se vuelva financieramente insolvente sin la venta de sus reservas de petróleo.

En este sentido, el presidente del Comité de las fuerzas armadas del Senado norteamericano, Roger Wicker, ha asegurado en una entrevista concedida al mismo canal que "Venezuela no puede extraer más crudo porque no hay dónde depositarlo ni dónde enviarlo. Los petroleros están llenos y a la espera de ser trasladados a un lugar apropiado, con la esperanza de venderlos en el mercado abierto en lugar de entregárselos gratuitamente a China".