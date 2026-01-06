Trump: más planes para el petróleo de Venezuela que para el futuro del país

Trump está al mando de Venezuela. Lo ha dicho estos días y se ha vuelto a reafirmar horas después de que Delcy Rodríguez jurase su cargo como presidenta en sustitución de un Nicolás Maduro que, casi simultáneamente, se declaraba no culpable ante un tribunal de Nueva York. Pero, a pesar del compromiso del inquilino de la Casa Blanca con el liderazgo del país caribeño, sus planes por el momento guardan poca relación con el presente y el futuro de un país que ve cómo el régimen chavista se perpetúa en el poder y mucho con los intereses petrolíferos de Estados Unidos.

"Tener una Venezuela productora de petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del petróleo", ha sostenido hoy Trump, quien acudió a una entrevista con la NBC a profundizar en los planes que ha ido exponiendo estos últimos días: recuperar la infraestructura petrolífera del país bolivariano para así aumentar su producción. A este respecto, ha detallado que serán las petroleras estadounidenses las que acometerán las inversiones necesarias para, en menos de 18 meses, estar extrayendo crudo a un ritmo adecuado. Y la "enorme cantidad de dinero" detrás de esa apuesta podría ser "reembolsada", según su terminología, por la propia administración norteamericana.

De ello ya ha hablado en días pasados con "todas" las empresas del sector y, de hecho, ayer mismo aseguró que estaban "listas para entrar" a operar en Venezuela y con "muchísimas ganas".

En contraste con esta decidida apuesta por recuperar la industria del petróleo de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, en cambio, no tiene prisa por abrir la puerta a una transición democrática en el país caribeño. Es más, el propio día del ataque, Trump descartó otorgar papel alguno a los principales referentes de la oposición al chavismo —como pidió la UE—, y fue el primero en señalar a Delcy Rodríguez, en aquel momento vicepresidenta de Maduro, como su sucesora. Eso sí, bajo la amenaza de un futuro "probablemente peor" que el de su antecesor en el cargo si trata de impedir el "acceso total" de la potencia norteamericana a los recursos naturales venezolanos: "petróleo, acero, aluminio y todos los minerales críticos", según ha detallado el secretario de Comercio de Estados Unidos.

Por el momento, Delcy Rodríguez ya ha ofrecido a la administración Trump "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido" con el objetivo en mente de "fortalecer una convivencia comunitaria duradera". Y hoy mismo el magnate neoyorquino ha avanzado que decidirá pronto si su gobierno mantiene o retira las sanciones impuestas contra la dirigente venezolana.

Lo primero, "arreglar el país"

El argumento esgrimido por Trump para rechazar la convocatoria de elecciones en Venezuela es que "primero" lo que procede es "arreglar el país". "Tenemos que cuidar al país hasta que se recupere", ha agregado, antes de desechar que en un plazo de un mes se pueda llamar a los venezolanos a las urnas.

Tampoco la liberación de presos políticos o que se permita el regreso de la oposición a Venezuela forman parte ahora mismo de sus prioridades. "Todavía no hemos llegado a eso", respondió ayer a preguntas de los periodistas.