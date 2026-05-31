Trump: "Estamos cerca de un muy buen acuerdo"
Ataque a Irán
El presidente de Estados Unidos sostiene que las autoridades iraníes son "negociadores muy duros"
"Estamos cerca de un muy buen acuerdo, y si podemos cerrarlo, perfecto. En caso contrario, vamos a terminarlo de otra manera". Es el planteamiento del presidente Donald Trump, en lo relativo al conflicto con Irán.
En una entrevista con Fox News, el mandatario ha afirmado que Washington se encuentra próximo a alcanzar un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear y ha defendido que las negociaciones avanzan en la dirección deseada por su administración. Y es que, como ha señalado, las autoridades de la república islámica están cediendo gradualmente a las exigencias estadounidenses.
Al respecto, ha reiterado que la prioridad sigue siendo alcanzar una solución pactada, pero ha subrayado que Estados Unidos recurrirá a la fuerza si no logra sus objetivos mediante la diplomacia. "Estamos logrando un gran acuerdo; de lo contrario, volveremos atrás y lo terminaremos militarmente", ha sentenciado.
Programa nuclear
El hipotético desarrollo de un arma nuclear iraní está en el centro de las conversaciones. Según ha explicado Trump, el texto que tienen entre sus manos los negociadores no solo insta a Teherán a que no fabrique la bomba, sino que se abstenga de obtenerla por ningún otro medio.
Estrecho de Ormuz
En todo caso, Trump ha recalcado que su resultado óptimo es la consecución de un acuerdo porque "salva vidas" y, además, "permite que el estrecho de Ormuz quede inmediatamente abierto nada más firmar".
Negociación
En cuanto al diálogo con Irán, ha asegurado que su gobierno está consiguiendo "poco a poco" los resultados que persigue, si bien las negociaciones avanzan lentamente debido a la firmeza de la parte iraní en la mesa de diálogo.
"Son negociadores muy duros. Lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Si uno tiene prisa, no va a llegar a un buen acuerdo", ha expuesto.
